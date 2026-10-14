Debatte im Kreis Bad Kreuznach
Nach Kritik an Dickes: AfD und CDU melden sich zu Wort
Landrätin Bettina Dickes (CDU) steht wegen ihrer Äußerungen der „roten Linien“ in Zusammenhang mit der AfD derzeit in der Kritik
Landrätin Bettina Dickes (CDU) steht wegen ihrer Äußerungen der „roten Linien“ in Zusammenhang mit der AfD derzeit in der Kritik.
Rainer Gräff

Nach der Wahl eines AfD-Mitglieds in den Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Nahe und Äußerungen von Landrätin Bettina Dickes zur Arbeit mit der AfD, äußern sich nun AfD und CDU dazu.

Lesezeit 2 Minuten
Nachdem Landrätin Bettina Dickes (CDU) im Zusammenhang mit der AfD von „roten Linien“ statt einer „Brandmauer“ sprach, hat das Diskussionen im Landkreis losgetreten. Zugleich kritisierte etwa Kreistagsmitglied Stefan Boxler (parteilos) die Wahl von AfD-Politiker Jörg Fechner in den Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Nahe.
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