Nach Gasexplosion: Ganz Bosenheim spendet für Opfer

8.000 Euro Spenden, ungebrochene Solidarität – doch hinter der Hilfsbereitschaft Bosenheims verbirgt sich ein Schicksal, das unter die Haut geht. Eine Frau erzählt, warum sie zum zweiten Mal von vorne anfangen muss.
Lesezeit 2 Minuten
Die meisten Bewohner des Gebäudes in der Hackenheimer Straße im Stadtteil Bosenheim, das infolge einer Gasexplosion Anfang November unbewohnbar geworden ist, haben neue Wohnungen gefunden, wie Ortsvorsteher Markus Später beim „Zwischen den Jahren Treff“ am Bosenheimer Schützenhaus mitteilte.