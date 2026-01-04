Viel Solidarität im Stadtteil Nach Gasexplosion: Ganz Bosenheim spendet für Opfer Josef Nürnberg 04.01.2026, 18:00 Uhr

i Zum "zwischen den Jahren Treff" in Bosenheim hatten Ortsvorsteher Markus Später und dessen Söhne Jona (rechts) und Aaron eine gute Nachricht mitgebracht. Insgesammt wurden im Ort 8000 Euro gesammelt, die den Menschen zugute kommen, die bei der Explosion in ihrem Haus in der Hackenheimer Straße am 8. November ihre Wohnungen verloren haben. Picasa. Josef Nürnberg

8.000 Euro Spenden, ungebrochene Solidarität – doch hinter der Hilfsbereitschaft Bosenheims verbirgt sich ein Schicksal, das unter die Haut geht. Eine Frau erzählt, warum sie zum zweiten Mal von vorne anfangen muss.

Die meisten Bewohner des Gebäudes in der Hackenheimer Straße im Stadtteil Bosenheim, das infolge einer Gasexplosion Anfang November unbewohnbar geworden ist, haben neue Wohnungen gefunden, wie Ortsvorsteher Markus Später beim „Zwischen den Jahren Treff“ am Bosenheimer Schützenhaus mitteilte.







