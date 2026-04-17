Philipp Gruber (FWG) hat einen langen, anstrengenden und erfolgreichen Wahlkampf hinter sich. Trotzdem heißt es nun: Ärmel hochkrempeln. Denn der neue Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein will etwas bewegen.
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„Nützt ja alles nix, einer muss den Job ja machen!“ Manche können den Song des Deutschrockers Udo Lindenberg nicht mehr hören. Er begleitete zahlreiche WhatsApp-Posts von Philipp Gruber während seines Wahlkampfs um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.