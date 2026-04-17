VG Lauterecken-Wolfstein Nach fairem Wahlkampf: Gruber krempelt die Ärmel hoch Roswitha Kexel 17.04.2026, 06:00 Uhr

i "Vunn klää uff gut druff!" Das ist die Devise von Philipp Gruber (links). Als er kürzlich auf dem Lauterecker Wochenmarkt mit Bürgern ins Gespräch kam, kochte der Wirt der Veldenzschenke Pipe (Borislav) Petric gleich mehrere Kannen Kaffee für Gruber und seine Besucher. Roswitha Kexel

Philipp Gruber (FWG) hat einen langen, anstrengenden und erfolgreichen Wahlkampf hinter sich. Trotzdem heißt es nun: Ärmel hochkrempeln. Denn der neue Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein will etwas bewegen.

„Nützt ja alles nix, einer muss den Job ja machen!“ Manche können den Song des Deutschrockers Udo Lindenberg nicht mehr hören. Er begleitete zahlreiche WhatsApp-Posts von Philipp Gruber während seines Wahlkampfs um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.







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