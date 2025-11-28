Ein Verletzter in Lebensgefahr Nach Explosion: Haus in Bosenheim nicht mehr bewohnbar Cordula Kabasch 28.11.2025, 19:00 Uhr

i Nach der Detonation, die in der Nacht zum Sonntag, 9. November, kilometerweit zu hören war, wird im Stadtteil noch darüber gesprochen. Die Hilfsbereitschaft ist groß - und viele fragen sich, wie es den Bewohnern geht. Cordula Kabasch

Es war ein Schock für Bosenheim: Die Explosion des Hauses in der Hackenheimer Straße vor knapp drei Wochen erschütterte die Bewohner im Stadtteil und hat Folgen für die direkten Nachbarn. Ein verletzter Mann schwebt in Lebensgefahr.

Auch knapp drei Wochen nach der Explosion des Mehrfamilienhauses an der Hackenheimer Straße in Bosenheim ist der Stadtteil noch nicht zur Ruhe gekommen. Nachdem für die Bewohner eine Sammlung angelaufen ist, weil sie ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, rätseln Anwohner über die Ursache des Brandes, fragen sich, wie es den verletzten Personen geht – und sind immer noch fassungslos über die Wucht der Explosion.







