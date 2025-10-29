In verschiedenen Landkreisen ist sie schon angekommen, nun scheint sie auch im Kreis Bad Kreuznach Einzug gefunden zu haben. Ein Kranich wurde in einer ersten Untersuchung positiv auf Vogelgrippe getestet. Endgültige Ergebnisse stehen aber noch aus.
Die Vogelgrippe scheint im Kreis Bad Kreuznach angekommen zu sein. Denn bei einem im Landkreis gefundenen Kranich wurden in einer ersten Untersuchung Influenzaviren des Subtyps H5N1 (Vogelgrippe) nachgewiesen. Das teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit.