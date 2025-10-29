Nachweis im Kreis Kreuznach Nach erstem Befund: Kranich mit Vogelgrippe infiziert 29.10.2025, 13:45 Uhr

i Bei einem Kranich im Landkreis wurde in einer ersten Untersuchung Vogelgrippe nachgewiesen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Patrick Pleul. Patrick Pleul/dpa

In verschiedenen Landkreisen ist sie schon angekommen, nun scheint sie auch im Kreis Bad Kreuznach Einzug gefunden zu haben. Ein Kranich wurde in einer ersten Untersuchung positiv auf Vogelgrippe getestet. Endgültige Ergebnisse stehen aber noch aus.

Die Vogelgrippe scheint im Kreis Bad Kreuznach angekommen zu sein. Denn bei einem im Landkreis gefundenen Kranich wurden in einer ersten Untersuchung Influenzaviren des Subtyps H5N1 (Vogelgrippe) nachgewiesen. Das teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit.







