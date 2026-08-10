Bis Jahresende wird an der Westtangente gearbeitet, und alle müssen sich auf Umwege einstellen. Dann folgt eine Winterpause, und ab März geht es zwischen den beiden Kreiseln weiter. Dann wird es noch komplizierter mit der Anbindung.
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Der Beginn der Arbeiten an der Westtangente von Bad Sobernheim ist nur Auftakt für ein Großprojekt, das die Felkestadt über Jahre begleiten wird. Geplant ist die schrittweise Komplettsanierung der Ortsdurchfahrt (L232) von der Westtangente bis zum Ortsausgang Richtung Staudernheim.