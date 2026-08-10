Westtangente Bad Sobernheim
Nach der Winterpause wird es noch komplizierter
Wenn alles fertig ist, wird der Kreisel vor der Haystraße wieder fast so aussehen wie heute. Ab dem Frühjahr finden die Arbeiten
Wenn alles fertig ist, wird der Kreisel vor der Haystraße wieder fast so aussehen wie heute. Ab dem Frühjahr finden die Arbeiten dann zwischen beiden Kreiseln der Westtangente statt.
Silke Jungbluth-Sepp

Bis Jahresende wird an der Westtangente gearbeitet, und alle müssen sich auf Umwege einstellen. Dann folgt eine Winterpause, und ab März geht es zwischen den beiden Kreiseln weiter. Dann wird es noch komplizierter mit der Anbindung.

Lesezeit 2 Minuten
Der Beginn der Arbeiten an der Westtangente von Bad Sobernheim ist nur Auftakt für ein Großprojekt, das die Felkestadt über Jahre begleiten wird. Geplant ist die schrittweise Komplettsanierung der Ortsdurchfahrt (L232) von der Westtangente bis zum Ortsausgang Richtung Staudernheim.
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