Jeckenbacher Cannabis-Plantage Nach der Razzia muss Verdächtiger operiert werden Andrea Brand 11.11.2026, 10:00 Uhr

i In diesem Gebäude wurde die Cannabis-Plantage betrieben. Andrea Brand

Der Tatverdächtige, der bei der Razzia in Jeckenbach über ein Dach fliehen wollte und gestürzt war, ist operiert worden und nach Saarbrücken verlegt worden. Weitere Festnahmen gab es bisher nicht. Zurzeit werden die Mobiltelefone ausgewertet.

Eine Woche nach der Razzia in Jeckenbach gibt es neue Erkenntnisse: Nach Auskunft des Zollfahndungsamtes wurde der Tatverdächtige, der beim Zugriff über ein Dach fliehen wollte und gestürzt war, operiert und nach Saarbrücken verlegt. Er war noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und festgenommen worden.







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