Unfall in Bad Kreuznach Nach Crash am Hungrigen Wolf: Zeugen werden befragt Cordula Kabasch 08.07.2026, 11:50 Uhr

i Auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße am Fuße des Hungrigen Wolfs kam es am Montag zu einem heftigen Frontalzusammenstoß. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Wie es zu dem Frontalzusammenstoß auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße am Fuß des Hungrigen Wolfs gekommen ist, ist weiter offen. Die Polizei ermittelt noch. Die Unfallstelle ist eigentlich gut befahr- und einsehbar.

Bad Kreuznach. Die Unfallursache des Frontalzusammenstoßes am Montagnachmittag, bei dem zwei Menschen auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße schwer verletzt worden sind, ist weiter ungeklärt. Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, laufen die Ermittlungen.







Artikel teilen

Artikel teilen