Wie es zu dem Frontalzusammenstoß auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße am Fuß des Hungrigen Wolfs gekommen ist, ist weiter offen. Die Polizei ermittelt noch. Die Unfallstelle ist eigentlich gut befahr- und einsehbar.
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Bad Kreuznach. Die Unfallursache des Frontalzusammenstoßes am Montagnachmittag, bei dem zwei Menschen auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße schwer verletzt worden sind, ist weiter ungeklärt. Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, laufen die Ermittlungen.