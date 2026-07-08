Unfall in Bad Kreuznach
Nach Crash am Hungrigen Wolf: Zeugen werden befragt
Auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße am Fuße des Hungrigen Wolfs kam es am Montag zu einem heftig
Auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße am Fuße des Hungrigen Wolfs kam es am Montag zu einem heftigen Frontalzusammenstoß. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Wie es zu dem Frontalzusammenstoß auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße am Fuß des Hungrigen Wolfs gekommen ist, ist weiter offen. Die Polizei ermittelt noch. Die Unfallstelle ist eigentlich gut befahr- und einsehbar.

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Bad Kreuznach. Die Unfallursache des Frontalzusammenstoßes am Montagnachmittag, bei dem zwei Menschen auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße schwer verletzt worden sind, ist weiter ungeklärt. Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, laufen die Ermittlungen.
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