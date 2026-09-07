Lange haben die Odernheimer Grundschüler auf die Sanierung ihrer Toiletten im Untergeschoss gewartet. Sie soll nun auch kommen, aber nicht finanziert aus dem Ganztagstopf des Landes. Die ADD hat abgelehnt. Neu denken muss die VG auch bei den Kitas.
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Ursprünglich war geplant, ins Untergeschoss der Grundschule Odernheim zu investieren mit den Mitteln aus dem Ganztagsförderungsprogramm des Landes. Dort sollten vor allem die Toilettenanlagen saniert werden. Doch die ADD hat einen Strich durch diese Pläne gemacht, wie in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Nahe-Glan bekannt wurde.