Narren in Pfaffen-Schwabenheim Mythische Fabelwesen feiern bei den Hämmeln Fastnacht Jens Fink 03.02.2026, 20:00 Uhr

i Isabelle Christmann-Brunner und ihre Tochter Mathilda begeisterten mit ihrem Streit der Generationen. Jens Fink

Bei den Hämmeln in Pfaffen-Schwabenheim ging bei der Fastnachtssitzung die Post ab. Witzige Zwiegespräche und farbenfrohe Tanznummern brachten ausgelassene Stimmung.

Als mythische Fabelwesen feierten die „Hämmel“ ihre Fastnacht. Peter Friedrich als „oberster Elf“ servierte originelle Vorträge, Sketche und viel Musik, die zahlreiche „Raketen“ provozierten. Etliche Spitzen mussten die Narren aus Badenheim einstecken, dem „Vorort von Pfaffen Schwabenheim“, von dem Protokoller Hans-Peter Haas wusste, „wie gut es sich hier leben lässt“.







