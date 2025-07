Verkauf abgelehnt, Planungssicherheit zurückgewonnen: Warum der Verbleib der Arztsitze beim conMedico MVZ in Meisenheim und Lauterecken ein wichtiges Signal für die Region ist. So sehen es die beiden Ärzte und auch Lautereckens Stadtchefin.

Vor knapp zwei Wochen hat Nicole Steingaß, Aufsichtsratsvorsitzende des Landeskrankenhauses AöR mit Sitz in Andernach, der Bürgerinitiative (BI) Gesundheitszentrum Glantal (GZG) auf einen offenen Brief geantwortet, dass die Verkaufsverhandlungen mit LillianCare GmbH bezüglich der beiden hausärztlichen Sitze der conMedico MVZ gGmbH in Meisenheim und Lauterecken nicht fortgesetzt werde. Somit verbleiben die beiden Arztsitze bei conMedico MVZ.

Diese Nachricht sieht nicht nur Lautereckens Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis als eine gute Entscheidung für Lauterecken, Meisenheim und das Umland. Sie schreibt in einer Pressemitteilung: „Das ist ein bedeutender Schritt zur Sicherung der medizinischen Versorgung vor Ort – und ein wichtiges Signal für die Menschen in unserer ländlichen Region.“ Nun sei zumindest ein Stück Planungssicherheit zurückgewonnen. „Wir hoffen, dass damit die Diskussion um eine mögliche Auflösung dieses MVZ ein Ende hat und die beiden Standorte dauerhaft erhalten bleiben. Die Patientenzufriedenheit zeigt, wie wichtig diese Einrichtungen sind“, betont Steinhauer-Theis.

Bürgerinitiative verdient Respekt

Sie dankt Staatssekretärin Nicole Steingaß „für die schnelle und klare Entscheidung im Sinne der hausärztlichen Versorgung in unserer Region.“ Jede Arztpraxis zähle, gerade im ländlichen Raum. „Wir brauchen wohnortnahe Gesundheitsangebote, nicht nur in der Theorie, sondern ganz konkret für unsere Bürgerinnen und Bürger“, so die Stadtbürgermeisterin. „Deshalb stehen wir in Lauterecken solidarisch an der Seite der Menschen in Meisenheim, die sich mit großem Engagement für den Erhalt des GZG einsetzen. Die BI verdient unser aller Respekt – wir stehen an ihrer Seite!“, versichert Isabel Steinhauer-Theis. Es gelte aber auch, das GZG in Meisenheim zu erhalten und die medizinische Versorgung für mehr als 30.000 Menschen langfristig zu sichern.

Vorausgegangen waren diesen Entwicklungen ein Interessenbekundungsverfahren des Landeskrankenhauses (LKH) für den Verkauf des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) sowie Verhandlungen für ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), das in Kooperation mit einem privaten Investor im Verwaltungsgebäude am Meisenheimer Obertor errichtet werden sollte. Hintergrund dieser Prozesse sei laut LKH, dass der Rechnungshof Rheinland-Pfalz moniert habe, das LKH und die Tochtergesellschaft conMedico MVZ gGmbH entfernten sich insbesondere in den vergangenen zehn Jahren zunehmend weiter von ihrem Kernversorgungsauftrag, der Psychiatrie und Neurologie. Angemerkt wurde auch, dass das Land keinen Sicherstellungsauftrag für die ambulante vertragsärztliche Versorgung habe.

Verhandlungen mit LillianCare: „Ein bisschen überrumpelt“

Da der Verkauf des GZG nicht zustande kam, bleibt es weiterhin in Trägerschaft des Landeskrankenhauses (wir berichteten). Auch das neue MVZ mit dem privaten Investor LillianCare GmbH wurde abgelehnt, sodass die beiden hausärztlichen Sitze in Lauterecken und Meisenheim bei conMedico MVZ bleiben. Beim Konzept des Investors hätten die Ärzte ganz anders arbeiten müssen, was beide nicht akzeptieren konnten. Mediziner Markus Heil (Lauterecken) findet: „Das mit LillianCare ist ungünstig gelaufen. Die Verhandlungen waren relativ schwierig, wir fühlten uns ein bisschen überrumpelt.“

Er habe mehrfach deutlich gemacht, dass dieses Konzept nicht seine Art zu arbeiten sei. Ein Team, bestehend aus Physician Assistants (PA) und Medizinische Fachangestellte (MFA), könne zwar dem Arzt Arbeit abnehmen, jedoch nicht die Verantwortung und die Haftung. Ebenso wie Ärztin Inge Helm (Meisenheim) hält er abschließend fest: „Ich möchte so etwas nicht noch einmal erleben.“ Inge Helm will gern die hausärztliche Praxis in Meisenheim erhalten und zukunftsorientiert weiterarbeiten, jedoch nicht um jeden Preis. Sie unterstreicht: „Es braucht tragfähige, langfristige Lösungen. Sollte letztendlich doch ein Verkauf angedacht sein – und dann eventuell auch wieder ein Investor gestütztes Geschäftsmodell infrage kommen, wäre das für mich keine Lösung.“