Vorfall in Herren-Sulzbach
Mutterschaf verletzt: War es ein Wolf?
Verletztes Mutterschaf in Herren-Sulzbach: DNA-Analyse soll klären, ob ein Wolf verantwortlich ist.
Verletztes Mutterschaf in Herren-Sulzbach: DNA-Analyse soll klären, ob ein Wolf verantwortlich ist.
Andrea Brand

Ein schwer verletztes Mutterschaf in Herren‑Sulzbach sorgt für Unruhe: Spuren und DNA‑Proben wurden gesichert. Ob ein großer Beutegreifer zugeschlagen hat, ist noch offen – Tierhalter werden zur Vorsicht gebeten.

Lesezeit 1 Minute
Am Mittwoch wurde in Herren-Sulzbach in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ein Mutterschaf schwer verletzt aufgefunden. Der Vorfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 6.45 Uhr und 8 Uhr. Das Tier war so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste.
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