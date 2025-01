Geklaute Kreuznach-Kennzeichen Mutter und Sohn stehlen Nummernschilder 26.01.2025, 10:30 Uhr

i ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Drei gestohlene Kennzeichenpaare wurden bei einem Mutter-Sohn-Gespann in Bad Kreuznach sichergestellt. Ein Autohalter hatte seine gestohlenen Nummernschilder an einem anderen Auto gesehen.

Einem Kreuznacher waren die Kennzeichen seines Autos gestohlen worden, doch sein scharfer Blick half ihm weiter: Er sah nämlich seine Nummernschilder am Samstag, 25. Januar, gegen 23.20 Uhr an einem anderen Auto in der Stadt. Die sofort alarmierte Polizei fuhr in die Kurhausstraße und kontrollierte das Auto mit den gestohlenen Kennzeichen.

