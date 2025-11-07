Mutter sammelt Geld für Therapie ihrer kranken Tochter

Das Schicksal der 19-jährigen Merve aus Bad Kreuznach lässt die Menschen nicht kalt: Die junge Frau hat eine schwere und seltene bösartige Krebserkrankung. Nun bittet ihre Mutter um Spenden für eine Therapie.
Merve (19) hat im Frühjahr ihr Fachabi auf dem Gymnasium am Römerkastell (Röka) gemacht – unter erschwerten Voraussetzungen. Mit 15 Jahren bekam sie die Diagnose Sarkom, eine seltene, bösartige Krebserkrankung. Obwohl die Krankheit bereits fortgeschritten war, gelang es, das Mädchen gesundheitlich zu stabilisieren.