Merve (19) aus Bad Kreuznach Mutter sammelt Geld für Therapie ihrer kranken Tochter 07.11.2025, 17:00 Uhr

i Merve bei ihrer Behandlung in der Uniklinik in Mainz, als sie Chemotherapie bekam. Damals war sie 16 oder 17 Jahre alt. Leider kam der Krebs zwei Jahre nach der Therapie zurück. Öznur Özkiran

Das Schicksal der 19-jährigen Merve aus Bad Kreuznach lässt die Menschen nicht kalt: Die junge Frau hat eine schwere und seltene bösartige Krebserkrankung. Nun bittet ihre Mutter um Spenden für eine Therapie.

Merve (19) hat im Frühjahr ihr Fachabi auf dem Gymnasium am Römerkastell (Röka) gemacht – unter erschwerten Voraussetzungen. Mit 15 Jahren bekam sie die Diagnose Sarkom, eine seltene, bösartige Krebserkrankung. Obwohl die Krankheit bereits fortgeschritten war, gelang es, das Mädchen gesundheitlich zu stabilisieren.







