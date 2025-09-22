19-Jähriger in Haft: Mutter in Unkenbach getötet: War es Totschlag?
Ein 19-Jähriger tötet eine 55-Jährige in Unkenbach – aus Rache? Die Ermittlungen zeigen ein erschütterndes Motiv. Was wirklich geschah.
Im Fall des Tötungsdeliktes, das sich Mitte Juni in Unkenbach (Donnersbergkreis) ereignet hat, wurde nun Anklage gegen den 19-jährigen Beschuldigten erhoben. Dieser hat die Vorwürfe weitgehend eingeräumt. Er war nur wenige Stunden nach der Tat in Löllbach (Kreis Bad Kreuznach) festgenommen worden.