Seit Monaten wird über die sanierungsbedürftige Laufbahn der Sportanlage am Staaren in Bad Sobernheim diskutiert, doch passiert ist wenig.

Das Thema ist nicht neu, aber es ist inzwischen noch dringlicher geworden: Die Laufbahn der Sportanlage am Staaren in Bad Sobernheim ist so angegriffen, dass die Nutzung für den Schulsport kaum noch gefahrlos möglich ist. Der Oberbelag der Laufbahn löst sich, an einigen Stellen hat sich die dünne Kunststoffbeschichtung bereits ganz verabschiedet.

Schon 2023 hatte das Planungsbüro Bickmann aus Norheim bereits eine erste Kostenschätzung für die Sanierung vorgelegt. Demnach müssen rund 270.000 Euro für die Erneuerung der Laufbahn einkalkuliert werden. In seiner Januar-Sitzung hatte der Stadtrat bereits darauf gepocht, dass schnellstens gehandelt werden muss. Doch seitdem ist offenbar nicht viel passiert, wie sich in der jüngsten Stadtratssitzung herausstellte, als das Thema wieder aufkam.

Kreis ist Träger der Schulen

Denn noch immer scheint es unklar zu sein, wer für die Sanierung aufkommen muss. Zwar gehört der Stadt Bad Sobernheim die Anlage. Doch genutzt wird die Laufbahn wie die gesamte Sportanlage vorrangig für den Schulsport. Und für die Einrichtungen von Schulen ist der Kreis als Träger finanziell zuständig.

Die zuständige Mitarbeiterin der Verwaltung betonte in der Sitzung, dass das Projekt schon seit Dezember bei ihr liege. Es habe aber ihres Wissens seither kein Gespräch der Verantwortlichen gegeben, berichtete sie zum Erstaunen des Stadtrats.

Die Ratsmehrheit war sich daher einig, dass Stadtspitze und Kreisspitze dringend klären müssten, ob und wie sich der Kreis als Hauptnutzer der Anlage an der Finanzierung beteiligt.

Für Michael Greiner (SPD) ist der Kreis in der Pflicht: „In Meisenheim ist es beim Sportplatz ganz klar, dass der Kreis mit im Boot ist, das ist hier genauso“, betonte er und fragte, warum es nicht wie in der Januar-Ratssitzung vereinbart, zu Gesprächen mit dem Kreis gekommen sei. Die Kostenvoranschläge lägen vor, sodass das Projekt rasch umgesetzt werden könne.

Sperrung notwendig?

Der Stadtbeigeordnete Bernd Krisczik (CDU) erinnerte daran, dass es vor einiger Zeit bereits die Aussage des Kreises gegeben habe, dass er nicht für die Sanierung der Staaren-Laufbahn zuständig sei. „Dann muss die Bahn nun wohl gesperrt werden“, sagte er. Darüber habe man schon im Januar gesprochen, wenn die Gefahr für die Nutzer zu groß wird. Dadurch werde auch der Druck größer, eine Lösung zu finden.

Christiane Baumgartl-Simons (Grüne) unterstützt diesen Weg ebenfalls: „Die Stadt sperrt und erzeugt Druck.“ Sie forderte aber auch eine Antwort auf die Frage: „Wer klärt denn nun mit dem Kreis die Finanzierung?“

i Die Sportanlage am Staaren in Bad Sobernheim wird ganz überwiegend von den Schulen genutzt. Schulträger ist der Kreis, der nach Lesart der Stadt für die Sanierung von Schulsporteinrichtungen finanziell aufkommen muss. Silke Jungbluth-Sepp

Roland Ruegenberg kündigte auf Anfrage dieser Zeitung an, dass er das Thema in seinem nächsten Gespräch mit Landrätin Bettina Dickes ansprechen will. Parallel werde auch die Verbandsgemeinde mit der Kreisverwaltung die Diskussion um die Finanzierung führen, sagte er.

Schon länger Dissens zwischen Stadt und Kreis

Ursprünglich gab es laut Ruegenberg einen Vertrag zwischen Stadt und Kreis zur Platzunterhaltung. Darin war nur eine geringe Beteiligung des Kreises an diesen Kosten geregelt, weil die Kreisverwaltung zuvor größtenteils die Herstellung der Sportanlage gezahlt hatte. Diesen Vertrag habe sein Amtsvorgänger Michael Greiner (SPD) gekündigt, weil der Platz heute ganz überwiegend von den Schulen genutzt wird, und der Zuschussbetrag zu den Unterhaltskosten vor diesem Hintergrund nicht mehr entsprochen habe. Dieser Dissens zwischen Stadt und Kreis ist laut Ruegenberg bis heute nicht gelöst.

In der aktuellen Situation geht es aber nun nicht mehr nur um Pflege und Unterhaltung, sondern um eine Sanierung der Laufbahn, die dringend instand gesetzt werden muss – und für die nach Lesart der Stadt in erster Linie der Kreis als Schulträger verantwortlich ist.

Speisefette abgeben?

Seit 1. Mai können Bürger des Kreises Bad Kreuznach in der Kreisverwaltung gebrauchte Speiseöle und -fette zur Entsorgung abgeben. In Mehrweg-Sammelbehältern können alle Öle und Fette aus Töpfen, Pfannen, Gläsern, Dosen, Grillschalen und Fritteusen ungesiebt mit dem Ziel der Weiterverwertung gesammelt werden. Bisher ist Anlaufstelle nur das Bürgerbüro der Kreisverwaltung in Bad Kreuznach. Die Fette werden recycelt und unter anderem für die Biodieselherstellung verwendet, aber auch von der Reinigungsmittelbranche oder der Kosmetikindustrie. Im Kreis Bad Kreuznach sind auch Busse der KRN mit aus Altfett gewonnenem Biodiesel unterwegs. Volker Kohrs (Grüne) forderte, dass auch in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan Sammelstellen eingerichtet werden, damit Abflüsse und Kanalsysteme geschont und die Bürger zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Informationen zum Projekt gibt es unter www.jedertropfenzaehlt.de. sjs