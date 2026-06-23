Großkonzert in Bad Kreuznach
Musikalischer Spaziergang durch Kur- und Oranienpark
"Wo man singet, lass dich ruhig nieder", wusste schon der Volksmund, und an dieses Zitat erinnerte Landrätin Bettina Dickes, die
"Wo man singet, lass dich ruhig nieder", wusste schon der Volksmund, und an dieses Zitat erinnerte Landrätin Bettina Dickes, die begleitet wurde von Kulturdezernent Mirko Helmut Kohl und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die die "verbindende Kraft der Musik" akzentuierten.
Claudia Römer

Magische Klänge erfüllten die Grünanlagen: Bei der "Nacht der Chöre" in Bad Kreuznach verschmolzen Traditionelles und Modernes zu einem unvergesslichen Abend voller musikalischer Vielfalt und spritziger Lebensfreude.

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein Frühsommerabend wie aus dem Bilderbuch: Die Sonne tauchte Kur- und Oranienpark in Bad Kreuznach in ein warmes, goldenes Licht, ein leichter Duft der Rosen lag in der Luft, und unter den mächtigen Platanen saßen viele Besucher, um die „Nacht der Chöre“ zu erleben.

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Oeffentlicher AnzeigerKultur

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