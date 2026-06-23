Magische Klänge erfüllten die Grünanlagen: Bei der "Nacht der Chöre" in Bad Kreuznach verschmolzen Traditionelles und Modernes zu einem unvergesslichen Abend voller musikalischer Vielfalt und spritziger Lebensfreude.
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Es war ein Frühsommerabend wie aus dem Bilderbuch: Die Sonne tauchte Kur- und Oranienpark in Bad Kreuznach in ein warmes, goldenes Licht, ein leichter Duft der Rosen lag in der Luft, und unter den mächtigen Platanen saßen viele Besucher, um die „Nacht der Chöre“ zu erleben.