Oldtimer in Bad Sobernheim
Museum lädt zur Zeitreise der Autogeschichte 
Bei der Oldtimerwanderung standen am Freilichtmuseum in Bad Sobernheim Audis der 80er-Jahre gleich in der ersten Reihe, ein Audi
Bei der Oldtimerwanderung standen am Freilichtmuseum in Bad Sobernheim Audis der 80er-Jahre gleich in der ersten Reihe, ein Audi Coupé 85 war auch dabei.
Wilhelm Meyer

Kleine Autogeschichte gefällig? Liebhaber alter Karossen kamen am Rheinland-Pfälzischen Freilichmuseum in Bad Sobernheim auf ihre Kosten. Da waren viele Autos ausgestellt, die man sonst nicht mehr so oft sieht, darunte ein Lotus 7-Nachbau.

Lesezeit 2 Minuten
Dass der Besuch von mehr als 100 Fahrzeugen aus den 50er-, 70er- und auch 80er-Jahren bei der vierten Trifels Oldtimerwanderung im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum in deren Veranstaltungskalender keinen Hinweis erfahren hat, ist wohl korrekt, aber schade.

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