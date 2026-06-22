Kleine Autogeschichte gefällig? Liebhaber alter Karossen kamen am Rheinland-Pfälzischen Freilichmuseum in Bad Sobernheim auf ihre Kosten. Da waren viele Autos ausgestellt, die man sonst nicht mehr so oft sieht, darunte ein Lotus 7-Nachbau.
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Dass der Besuch von mehr als 100 Fahrzeugen aus den 50er-, 70er- und auch 80er-Jahren bei der vierten Trifels Oldtimerwanderung im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum in deren Veranstaltungskalender keinen Hinweis erfahren hat, ist wohl korrekt, aber schade.