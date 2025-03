Welche überregionale Bedeutung das Museum für Puppentheaterkultur (PuK) hat, wurde Freitagabend deutlich, als das Museum mit dem renommierten Pocci-Preis der Franz Graf von Pocci Gesellschaft (Münsing/Starnberger See) ausgezeichnet wurde. Viele der Festgäste waren sich am Ende einig, dass die Kritik an den Ausgaben des Kulturetats nicht gerechtfertigt ist, unterstreicht die Auszeichnung doch die Bedeutung des PuKs.

Auch Oberbürgermeister Emanuel Letz erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass das PuK nicht zuletzt dank Markus Dorner und dessen Team „zu einem einzigartigen kulturellen Ort geworden ist, der weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus geschätzt wird“. Die Laudatio von Erik Raskopf, dem geschäftsführenden Theaterdirektor am Staatstheater Mainz, fasste wie eine Klammer all das zusammen, was das PuK so einzigartig macht. Er nannte das PuK einen magischen Ort der Marionetten. „Bei einem Besuch im PuK strahlen die Figuren eine besondere Aura aus“, glaubt Raskopf. Er kam nicht umhin den Kopf hinter dem Konzept, nämlich Markus Dorner, über den grünen Klee zu loben. Der Pocci-Preis sei hochverdient. „Vielleicht hören wir in diesen Tagen aus den Vitrinen ein leises, zufriedenes Murmeln der Puppen, die wissen: Ihre Geschichten werden hier in den besten Händen bewahrt“, meinte der Laudator.

i Während Oberbürgermeister Emanuel Letz zwischen den Großfiguren Graf Pocci und Papa Schmid in der Loge Platz nahm, begnügten sich (von links) Markus Dorner, Laudator Erik Raskopf und Michael Köhle mit den Plätzen in der hinteren Reihe. Josef Nürnberg

Michael Köhle, Vorsitzender der Pocci-Gesellschaft, erinnerte an den Kasperl-Graf Franz Pocci, der aber auch komponierte und malte. Übrigens steht das PuK mit der Verleihung des Pocci-Preises in einer guten Tradition, wurde doch unter anderem schon dem Salzburger Marionettentheater die Auszeichnung zuteil. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Klaus Dreier am Klavier. Zudem gab es zum Abschluss ein Marionettenspiel mit dem Münchner Kasperl durch Eleen und Markus Dorner. Wer es vorher nicht geglaubt hätte, beim Marionettenspiel geschehen übrigens noch Wunder – denn wie anders lässt sich erklären, dass der Franke Dorner den Oberbayrischen Kasperl spielen kann.