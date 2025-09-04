In dem Konflikt um den Zugang für eine Gewerkschaftsbeauftragte zu einer Betriebsratssitzung bei Musashi Europe im Hauptwerk Bad Sobernheim meldet sich jetzt die Unternehmensleitung zu Wort

Zu dem Vorfall im Musashi-Hauptwerk am Montagmorgen, bei dem eine von der IG Metall beauftragte Dolmetscherin erst ins Werk durfte, nachdem die Polizei von der Gewerkschaft zu Hilfe gerufen worden war, nimmt das Unternehmen jetzt Stellung. Wie ein Sprecher von Musashi Europe mitteilt, habe man die Betriebsratsarbeit damit nicht behindern wollen.

Musashi wirft Gewerkschaft unnötige Eskalation vor

Das Unternehmen sieht die Aktion vielmehr als einen Versuch der IG Metall, ein Treffen mit dem japanischen Geschäftsführer und Präsidenten Hiroshi Otsuka zu erzwingen, der an diesem Tag am Standort in Bad Sobernheim zu Besuch war. Der örtliche Betriebsrat sei aber nicht zuständig für den Kontakt zur Muttergesellschaft, zudem sei auch vor dem Besuch Otsukas keine Gesprächsanfrage der Arbeitnehmervertretung erfolgt, so Musashi Europe weiter. Daher sei der Polizeieinsatz auf falscher Grundlage und ohne Not erfolgt, zumal der Konzernchef bei Eintreffen der Dolmetscherin in der Firma schon nicht mehr vor Ort gewesen sei. Das Unternehmen wirft der Gewerkschaft vor, die Situation unnötig eskaliert zu haben.

Musashi und gesamte Branche stecken tief in der Krise

Wie Musashi Europe betont, achte man weiter auf einen sachlichen Ton, konstruktive Haltung und klare Rollenverteilung. Am Donnerstag haben in Frankfurt die Verhandlungen zwischen der Geschäftsführung von Musashi Europe und der IG Metall über den Transformations-, Zukunfts- und Sozialtarifvertrag (TZS-TV) begonnen. Der 2022 für alle deutschen Standorte geschlossene TZS-Tarifvertrag enthält eine sogenannte Schlechtwetterklausel. Demnach seien, so das Unternehmen, Nachverhandlungen möglich, wenn sich die wirtschaftliche Lage signifikant ändere, wie das jetzt der Fall sei. Musashi sei, wie nahezu alle Wettbewerber, von der tiefen Krise der Automobilzulieferer betroffen und sehe sich mit dauerhaft schlechteren Marktbedingungen konfrontiert.