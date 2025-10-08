Verhandlungen gescheitert, Schlichtung angerufen: Warum die Zukunft von Musashi und Tausenden Arbeitsplätzen jetzt auf dem Spiel steht – und was die IG Metall dazu sagt.
Lesezeit 2 Minuten
Nun soll – oder vielmehr: muss – es die Schlichtungskommission richten: Weil die dritten Verhandlungen zwischen Automobilzulieferer Musashi und IG Metall nun endgültig gescheitert sind, wird nun die tarifliche Schlichtungsstelle angerufen. Das geben Stephan Preuße, Verhandlungsführer für Musashi (mit den Standorten Bad Sobernheim, Bockenau, Grolsheim, Leinefelde, Hann.