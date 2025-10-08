Schlichtungsstelle angerufen Musashi und IG Metall: Verhandlungen an Nahe fruchtlos 08.10.2025, 16:09 Uhr

i Musashi und IG Metal finden keine Einigung und rufen Schlichtung an - keine neue Situation in der krisengeschüttelte Branche. Sascha Saueressig

Verhandlungen gescheitert, Schlichtung angerufen: Warum die Zukunft von Musashi und Tausenden Arbeitsplätzen jetzt auf dem Spiel steht – und was die IG Metall dazu sagt.

Nun soll – oder vielmehr: muss – es die Schlichtungskommission richten: Weil die dritten Verhandlungen zwischen Automobilzulieferer Musashi und IG Metall nun endgültig gescheitert sind, wird nun die tarifliche Schlichtungsstelle angerufen. Das geben Stephan Preuße, Verhandlungsführer für Musashi (mit den Standorten Bad Sobernheim, Bockenau, Grolsheim, Leinefelde, Hann.







Artikel teilen

Artikel teilen