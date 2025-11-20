Verhandlungen laufen Musashi sieht gute Perspektiven an den Nahe-Standorten Christine Jäckel 20.11.2025, 21:00 Uhr

i Neben Bad Sobernheim und Grolsheim gehört Bockenau zu den drei Musashi-Standorten im Naheland. Christine Jäckel

Die Konjunktur lahmt, ebenso die Auftragslage. Musashi Europe will aber grundsätzlich an Werken in Deutschland festhalten. Auch an der Nahe.

Musashi Europe will grundsätzlich an Standorten in Deutschland festhalten, teilt ein Unternehmenssprecher mit Blick auf die gescheiterte Verhandlungsrunde und die bevorstehende Schlichtung mit. Der Automobilzulieferer sei an einer Einigung interessiert und stelle als Teil einer neuen oder angepassten Vereinbarung für die Standorte an der Nahe (Bockenau, Bad Sobernheim und Grolsheim) bestimmte Garantien in Aussicht.







