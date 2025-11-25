Autozulieferer in der Krise Musashi löst nach Gerichtsurteil den Aufsichtsrat auf 25.11.2025, 16:02 Uhr

Die IG Metall kritisiert die Aufgabe des Aufsichtsrats beim Autozulieferer Musashi. Das Landgericht Frankfurt hat aber bestätigt, dass die unter den Schwellenwert von 2000 gerutschte Mitarbeiterzahl einen Aufsichtsrat nicht mehr zwingend vorgibt.

Der Automobilzulieferer Musashi hat seinen Aufsichtsrat aufgelöst. Die IG Metall gibt dazu eine geharnischte Erklärung ab und spricht von einem Abbau an Mitbestimmungsrechten. „Wir befinden uns bei Musashi in einer sehr schwierigen Lage, und die Beschäftigten an allen Standorten sind unzufrieden und verunsichert, ihre Zukunft ist ungewiss.







