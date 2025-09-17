Seit 100 Jahren gibt es den Standort Bockenau bereits. Für Musashi ein guter Grund für ein großes Familenfest, bei dem die Besucher auch hinter die Fassade des Bockenauer Werks schauen konnten.

Einen Blick hinter die Kulissen seines Bockenauer Werks hat Musashi ermöglicht – das Unternehmen feierte mit einem großen Fest sein 100-jähriges Jubiläum. Geladen und gekommen waren Mitarbeiter, Ehemalige und Gäste aus Politik und Wirtschaft.

i 1925 gab es in Bockenau nur eine kleine Schmiede, die Zahnkranzrohlinge für den Opel„Laubfrosch“ fertigte. Musashi

Was 1925 mit einer kleinen Schmiede begann, die Zahnkranzrohlinge für den Opel „Laubfrosch“ fertigte, entwickelte sich über Generationen hinweg zu einem international anerkannten Zulieferer der Automobilindustrie. Vom handwerklichen Familienbetrieb über die Expansion in den Nachkriegsjahren bis hin zur Integration in die globale Musashi-Gruppe spiegelt die Geschichte des Werks in Bockenau ein Jahrhundert voller Wandel und wachsender wirtschaftlicher Bedeutung, auch als Arbeitgeber, wider. Heute zählt Bockenau nach Unternehmensangaben zu den größten Schmiedebetrieben Europas. Gemeinsam mit den weiteren europäischen Standorten sei Musashi daneben führend im Bereich der Zerspanung.

i 1948 hatte sich das Werk schon deutlich vergrößert. Heute zählt der Standort in Bockenau zu den größten Schmiedebetrieben Europas. Musashi

„Die wahre Stärke eines Unternehmens misst sich nicht nur in Umsatz oder Tonnen Stahl, sondern vor allem in Vertrauen, Mut und Veränderungsbereitschaft“, sagte David Beckers, Geschäftsführer Musashi Europe. 100 Jahre bedeuteten „Verantwortung für unsere Mitarbeitenden, für unsere Region, für die nächsten Generationen.“

Beckers erinnerte an den Beitrag der Mitarbeiter: „Ein solcher Erfolg entsteht nicht durch Maschinen oder Märkte, er wird durch Menschen möglich gemacht.“ Das Unternehmen habe viele Beschäftigte mit hoher Loyalität, die 25, 30 oder sogar 40 Jahre bei Musashi arbeiten. „Es gibt noch immer Familien, die bereits in mehreren Generationen bei Musashi in Bockenau und dem Nahetal arbeiten und unmittelbarer Teil dieser Erfolgsgeschichte sind.“

Prominentester Gast in Bockenau dürfte Ministerpräsident Alexander Schweitzer gewesen sein. „Die Wirtschaft unseres Landes ist von Industrie und Sozialpartnerschaft geprägt“, betonte er. Anlässlich des Jubiläums gelte sein Dank den Beschäftigten, den Betriebsräten und der Unternehmensleitung. „Ihr Einsatz hat Musashi zu einem Motor der Region gemacht.“ Die Landesregierung setze auf diese Stärke, auf Sozialpartnerschaft und begleite die Transformation mit Investitionen in Weiterbildungsmöglichkeiten, „damit auch die Zukunft weiter von Mut, Innovation und guter Arbeit geprägt sei.“ Ziel sei, dass Rheinland-Pfalz Industrieland bleibt und die Menschen im Land gute Arbeit und Perspektiven finden“, so der Ministerpräsident.

i In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich das Unternehmen, das inzwischen zur Musashi-Gruppe gehört, zu einem wichtigen Zulieferer der Automobilindustrie. Die Aufnahme zeigt das Bockenauer Werk 2011. Weitere regionale Standorte gibt es in Grolsheim und Bad Sobernheim. Musashi

Thema bei den Besuchern waren allerdings auch die Firmenpläne zu Standortschließungen und Personalabbau, über die Musashi derzeit mit der Gewerkschaft IG Metall verhandelt. Die Sorge um die Zukunft überschattete für viele Mitarbeiter das Jubiläumsfest, bei dem sich Musashi als einer der größten Arbeitgeber der Region vorstellte.

Jährlich verarbeitet Musashi am Standort Bockenau rund 100.000 Tonnen Stahl – so viel wie ein Dutzend Pariser Eiffeltürme. Mit rund 500 Beschäftigten zählt das Werk zu den größten Arbeitgebern der Region und ist ein wichtiger Motor für Innovation und Beschäftigung.

Beim Festakt würdigen zahlreiche Gastredner die Unternehmensgeschichte aus ihrer Perspektive, darunter neben Schweitzer auch Landrätin Bettina Dickes, der Bockenauer Bürgermeister Jürgen Klotz – und mit besonderen Einblicken – der Bockenauer Werksleiter Jens-Uwe Nennstiel.

Einblicke in die Produktionsstätten

Musashi hatte die Gäste ausdrücklich eingeladen, hinter die Fassade zu schauen. Auf Rundgängen gab es interessante Einblicke in das Innenleben des Bockenauer Werks. Rund 1.200 Gäste feierten in der Bockenauer-Schweiz-Halle und auf dem Vorplatz das Hundertjährige, gut versorgt durch vier Foodtrucks. Auch für die Kleinen war einiges geboten: Eine Hüpfburg lud zum Toben ein, Kinder konnten sich schminken lassen und an einer Gabelstapler-Kugelbahn konnte auch der Musashi-Nachwuchs sein Geschick testen. Highlight des Tages war der Auftritt der Musashi-Band. In der Schweiz-Halle konnten Gäste die Geschichte des Bockenauer Werks in einem Historama und einem eigens erstellten Video nachvollziehen. sjs/red