Beim Automobilzulieferer Musashi Europe knirscht es: Die Ankündigung von Personalabbau in Lüchow und Schließung der Werke Leinefelde und Hannoversch Münden sorgt auch bei den Belegschaften an der Nahe für Unruhe. Wie die Vertreter der Gewerkschaft IG Metall bei einem Pressegespräch in der Bezirksstelle Bad Kreuznach mitteilen, sieht man die von der Geschäftsleitung angekündigten Maßnahmen als „Aufkündigung“ des 2022 geschlossenen Transformations-, Zukunfts- und Sozialtarifvertrags (TZS-TV).

Gewerkschaft überrascht vom Vorgehen des Unternehmens

„Wir wurden beim dritten Sondierungsgespräch am 30. Juni von der Geschäftsleitung über die Schließung der Standorte Hannoversch Münden und Leinefelde sowie die Teilschließung des Standortes Lüchow informiert, das betrifft 550 Beschäftigte“, erklärt Ingo Petzold, Erster Bevollmächtigter der IG Metall. Musashi hatte zu Beginn der Woche selbst öffentlich gemacht, dass Restrukturierungen wegen der anhaltenden Krise der Automobilindustrie an einzelnen Standorten erforderlich sind. Davon ausgenommen sollen aber die Standorte Bockenau, Bad Sobernheim und Grolsheim sein. Im November 2024 sei die Geschäftsleitung zum ersten Mal auf die Arbeitnehmervertreter zugekommen und habe Bedarf an Nachverhandlungen zum Tarifvertrag angemeldet, sagt Petzold. „Wir haben gefordert, die Zahlen, Daten und Fakten vorzulegen, das wurde nur zum Teil gemacht.“

Zum dritten Gesprächstermin vergangenen Montag sei David Beckers von der Geschäftsleitung in Begleitung eines Rechtsanwaltes erschienen, den er als Verhandlungsführer vorstellte. „Das zeigt uns, dass das Unternehmen den Pfad der Kooperation endgültig verlassen hat und auf knüppelharte Konfrontation setzt, die Musashi-Kultur hat sich verändert“, ist das Fazit der Arbeitnehmervertreter. Denn die Anwaltskanzlei „Watson, Farley & Williams“, die besagter Rechtsanwalt vertritt, sei Gewerkschaftern ein negativer Begriff, so Petzold. Sie versuche, Gewerkschafter in ihren Aktivitäten zu behindern, wie sich im Fall des Zweibrücker Unternehmens Tadano gezeigt habe. „Wenn es einmal durchgesetzt wird, dass so ein Zukunftstarifvertrag gebrochen wird, dann trifft das nicht nur die Musashi-Beschäftigten, sondern auch andere Betriebe von Daimler über Conti bis VW. Das ist ein No-Go, eine Frage von Demokratie“, nimmt Uwe Zabel, Verhandlungsführer IG Metall Bezirksleitung Mitte, Stellung.

Auswirkungen auf die Nahe-Standorte befürchtet

Die Geschäftsleitung versuche, mit einzelnen Betriebsräten an einzelnen Standorten über Interessensausgleich und Sozialpläne zu verhandeln, und höhle damit das Tarifvertragsrecht aus, sehen die Gewerkschafter ein Muster bei dem Vorgehen. Haben die Restrukturierungen keine Auswirkungen auf die Nahestandorte? Das ist keineswegs so, erklärt Konzernbetriebsrat Julian Kissling. „Wir sind ein Konzernverbund und haben viele zentral organisierte Funktionen. Beispielsweise wird in Bockenau die Personalabrechnung für Leinefelde gemacht“, so Kissling. Ein anderes Beispiel: Bestimmte Produkte werden in Leinefelde oder in Lüchow vorproduziert und in Bad Sobernheim oder Bockenau weiterverarbeitet. Das Werk in Grolsheim produziert Werkzeuge für alle deutschen Standorte und wird daher auch Auswirkungen der Schließungen spüren.

„Es war seit Übernahme durch Musashi Zug-um-Zug ein Abbau der örtlichen Funktionen wie Personalbearbeitung, Versand, Einkauf und andererseits Ausbau der Zentralfunktionen, dafür zahlen wir Konzernumlage von 5 Millionen Euro jährlich, für Support aus Bad Sobernheim, das sind 70 bis 80 Kollegen, die in der Zentrale damit beschäftigt sind. Das wird sich spätestens ab 2027 auswirken“, sagt Sven Fuhrmann, stellvertretender Betriebsrat im niedersächsischen Lüchow, der über Video zugeschaltet ist. „Wir haben in Lüchow nicht einen Tag Kurzarbeit gehabt, im Gegenteil, es wurden Leiharbeiter und Ferienhilfen eingestellt. In so einer Situation mit Mehrarbeit und vollen Auftragsbüchern zu sagen, dass die Hälfte 2026 gehen soll, zerstört das Vertrauen in die Geschäftsführung“, beschreibt Fuhrmann die aktuelle Situation.

Widerstand gegen Änderungen des Tarifvertrages

Nach den Ferien will die IG Metall eine Aktivenkonferenz und ein Strategietreffen mit Vertretern der Standorte in Frankfurt/Main durchführen. Anschließend sollen Betriebsversammlungen stattfinden und die Gewerkschaft will prüfen, ob sich die Unternehmensleitung mit ihrem aktuellen Vorgehen vertragsbrüchig verhält. Eine Veränderung des Tarifvertrages ist für die Arbeitnehmervertreter nur möglich, über die tarifliche Schlichtungsstelle, deren Vorsitzender Ministerpräsident Alexander Schweizer ist. „Wir behalten uns die Kündigung vor“, betont Verhandlungsführer Zabel, dass man den 2022 ausgehandelten Tarifvertrag, für den Beschäftigte an allen deutschen Standorten Verzichtsleistungen erbracht haben, nicht kampflos preisgeben werde.