In vielen Orten der Verbandsgemeinde Nahe-Glan läuft der Breitbandausbau. Doch dabei gibt es viel Murks und Mängel. Die Firma UGG fällt dabei mit nicht erfüllten Leistungen negativ auf. In einem Überblick beleuchtet der Oeffentliche die Schwerpunkte.

Der Breitbandausbau ist gleichzeitig ein Grund zur Freude und ein Dauerärgernis in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Es vergeht keine Ratssitzung, in der die Probleme rund ums Thema Glasfaser nicht angesprochen werden. Derzeit laufen vor allem in drei Orten die Arbeiten auf Hochtouren. Anderswo ist der Tiefbau schon weit fortgeschritten oder ganz abgeschlossen. Oft geht es dort vor allem um Mängelbeseitigung.

Weil es sich in den allermeisten Fällen um eine eigenwirtschaftliche Erschließung handelt, also die Netzbetreiber auf eigene Kosten und ohne öffentliche Zuschüsse arbeiten, kann die Verwaltung in diesen Fällen zwar Mängel rügen. Aber es gibt dadurch keine Möglichkeit, durch Zurückhaltung von Zahlungen Einfluss zu nehmen, weil es keine direkten Vertragsbeziehungen mit den Anbietern gibt. Dies ist vor allem in Monzingen, Meisenheim und Rehborn ein Problem, wo umfangreiche Mängellisten von VG und Ortsgemeinde bereits vergilbt sind, ohne dass allzu viel passiert.

In Bad Sobernheim buddelt derzeit Westconnect für Eon. Außerdem will Konkurrent Telekom in Kürze dort ebenfalls loslegen. Das Problem: Es werden von Glasfaser Plus im Auftrag der Telekom genau dieselben Straßen wieder aufgemacht, die gerade erst durch die Databau Holding für Westconnect aufgegraben wurden. Denn die Telekommunikationsriesen konnten sich vorab nicht auf eine Kooperation einigen. Für die Telekom hat das Generalunternehmern Gercotronic bereits im gesamten Stadtgebiet kleine Baugruben zur Sondierung der Straßenbeschaffenheit geöffnet.

„Es ist zu erwarten, dass die Glasfaser Plus weiträumig dieselben Trassen öffnen wird, in welcher bereits durch die Databau Holding Leitungen verlegt und der Unterbau wiederhergestellt worden ist“, erläutert Michael Wolf vom Bauamt der VG-Verwaltung. Aus Sicht der VG ist es daher wichtig, vorab mögliche Gewährleistungsfälle zu regeln. „Es muss sichergestellt sein, dass man nicht die Verantwortlichkeit für die Mängelbeseitigung an den jeweils anderen abtreten kann“, betont Wolf. Die VG wolle zudem versuchen, dass beide Parteien zumindest im alten Stadtkern kooperieren, wo es wegen der engen Straßen rund um den Marktplatz ohnehin schwierig ist, die Bauarbeiten ohne allzu viele Einschränkungen für Anwohner und Bürger zu organisieren. „Wir wollen erreichen, dass dort beide Netze in einer Maßnahme verlegt werden, was einen Synergieeffekt für alle Beteiligten hat“, schildert er. Allerdings liege es an den Firmen, ob sie zusammenarbeiten wollen.

In Meddersheim arbeitet derzeit die Databau für Eon-Westconnect, in Raumbach ist LV-Bau als Generalunternehmen für Eon-Westconnect aktiv. Weitgehend abgeschlossen sind die Arbeiten in Abtweiler durch Eon-Westconnect, wo Okan Bau die Tiefbauarbeiten übernommen hatte. Ähnlich ist es in Weiler, wo gleichzeitig zum Glasfaserausbau auch Elektrizität und Straßenbeleuchtung neu verlegt wurden. In Bad Sobernheim-Steinhardt, dort war Databau für Eon-Westconnect aktiv, sind die Tiefbauarbeiten laut Wolf ebenfalls abgeschlossen. Bis Ende 2025, so schätzt Wolf, sollten dort überall voraussichtlich die Endabnahmen erfolgt sein.

Zum Problemfall wurden hingegen so ziemlich alle Orte, in denen UGG (Unsere Grüne Glasfaser) mit dem Generalunternehmer Moncobra gearbeitet hat. „In Monzingen gibt es seitenweise Mängellisten, besonders gravierend ist es im historischen Ortskern“, sagt Wolf.

In Meisenheim sei die Mängelbeseitigung stockend angelaufen, und bisher mit wenig Erfolg. Umfangreiche Mängel hat Moncobra auch in Rehborn hinterlassen, außerdem fehlt es laut Wolf an den geforderten Nachweisen über den Straßenunterbau. Solche Nachweise fehlen auch für Odernheim und Merxheim, dafür sind dort die Mängellisten nicht so lang wie in den anderen Orten. Aber überall warten die Bürger schon viel zu lange darauf, dass die Straßen endlich wieder ordentlich hergerichtet werden.

Auch aus Sicht der VG Nahe-Glan ist diese Situation äußerst unbefriedigend, wie Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) mehrfach im Rat erläutert hat. Wann die Mängelbeseitigung abgeschlossen sein wird, dazu könne die VG keine Angaben machen, bedauert auch Wolf die schleppende Abarbeitung.

„Die Erfahrung aus dem letzten Jahr zeigt deutlich: An vielen Stellen werden Mängel laienhaft versucht auszubessern“, sagt er und nennt ein Beispiel: „In der Großstraße in Merxheim wurde der Straßenunterbau nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt und im Kurvenradiusbereich der Mündung Schulstraße und „Unter Rothell“ wurden Rinnenplatten nicht ordnungsgemäß wieder verbaut.“

Die zuständigen Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung waren viermal zu „Abnahmeterminen“ vor Ort und mussten jedes Mal feststellen, dass der Beton des Straßenunterbaus der Großstraße mangelhaft verbaut war und die Rinnenplatten des Mündungsbereichs nicht wie besprochen in Beton gelegt wurden. Stattdessen sei schlicht Fugenmörtel in die Hohlräume gestopft worden, ohne die Rinnsteine auszubauen und wie verlangt wieder in ein Betonbett zu legen. „Der Verwaltung wurde mehrfach versichert, die Mängel nun gewissenhaft beseitigt zu haben. Diese Aussagen hielten dann bei den Ortsterminen nicht stand.“ Schlussendlich sei das Bad Kreuznacher Bauunternehmen Simov beauftragt worden, um endlich Abhilfe zu schaffen.

„Solche Szenarien erlebte die Verwaltung in den Ausbauprojekten der UGG häufig“, schildert Wolf. Hinweise, Ratschläge und Vorgaben der Verbandsgemeindeverwaltung würden nicht umgesetzt. Dieser Umstand mache es leider unmöglich, die Dauer der Mängelbeseitigung abzuschätzen. Er kritisiert, dass die UGG keinen im Straßenbau erfahrenen Bauleiter ständig vor Ort hat. „Dann könnte man es gleich richtig machen und allen Seiten viel Zeit, Geld und Nerven sparen.“

Für die UGG hat die VG nach den schlechten Erfahrungen einen Vortriebsstop erlassen, sodass alle weitere Arbeiten zunächst gestoppt wurden, darunter auch in Lauschied. „Da sich UGG und Moncobra als unkooperativ erwiesen und den Forderungen und Fristsetzungen der VG wiederholt nicht nachkamen, wurden alle Arbeiten eingestellt, die neue Straßenzüge erschließen sollen“, berichtet Wolf. Dies gilt etwa für Lauschied. Bis die bestehenden Mängel in den anderen Orten nicht zum Großteil behoben sind, werde es keine Zustimmung zum Vortrieb in noch zu erschließenden Gemeinden geben.

„Die VG-Verwaltung kann nicht verantworten, dass der Baufortschritt um jeden Preis geschehen soll und sich Mängel und Missstände einfach weiter anhäufen.“ Weiter machen dürfe die UGG erst, wenn die bisherigen Projekte sauber abgeschlossen wurden. „Ganz klar kommuniziert ist jedoch auch: Alle Maßnahmen zur Mängelbeseitigung und Baumaßnahmen, um Haushalte bereits versorgter Gemeinden ans Netz zu bekommen, erhalten schnellstmöglich Genehmigungen und Freigabe.“

In Callbach musste das Unternehmen CME zunächst gestoppt werden, das dort für die UGG die Mängelbeseitigung übernehmen wollte. Denn die Arbeiten waren weder angekündigt, noch die notwendige Aufbruchsgenehmigung oder die Erlaubnis durch den LBM beantragt worden.

In diesem Jahr wird laut Wolf für Eon-Westconnect weiterhin in Bad Sobernheim, Meddersheim und Raumbach gearbeitet. In Daubach, Ippenschied, Winterburg, Langenthal und Seesbach läuft die Vorvermarktung, dort soll es ab Ende 2026 oder Anfang 2027 losgehen.

Die UGG will laut Wolff gerne in Staudernheim weitermachen, wenn der Vortriebsstopp aufgehoben ist. „Auch für die Gemeinden Hundsbach und Schweinschied wird momentan das Leitungsnetz im Detail geplant.“

Insgesamt zeigen sich Engelmann und Wolf ernüchtert: Die VG habe nicht erwartet, „dass grundlegende Aspekte der effizienten Zusammenarbeit lang anhaltend fehlschlagen.“ Die anfänglichen Versprechen, dass die Kommunikation transparent laufe und stets vertrauensvoll und eng zusammengearbeitet werde, hätten sich nicht bewahrheitet. Kernprobleme seien eine mangelhafte Kommunikation und Einbindung der VG, oft begleitet von Sprachbarrieren und eine mangelhafte Bauüberwachung durch die Telekommunikationsfirmen.

Neben den Mitarbeitern der VG-Bauabteilung hat die VG auch einen Dienstleister eingebunden, um Bauüberwachung und Mängellisten und den großen Projektbereich so gut wie möglich abdecken zu können. Unterstützt wird die Verwaltung in ihrem Kampf gegen Murks und Mängel auch durch die Breitbandkoordinatoren der Kreisverwaltung.

Als Ultima Ratio könnte die VG anwaltlich gegen die Firmen vorgehen und Schadens- und Kostenersatz nach dem Telekommunikationsgesetztes durchsetzen. „Das ist das letzte Mittel, dem sich die VG bedienen könnte.“ Doch davon wird laut Wolf aktuell abgesehen, da die VG „nach wie vor bemüht ist, die Mängelbeseitigung in engem Austausch mit den Generalunternehmen durchzuführen um den Ausbau gewinnbringend für alle zu voranzutreiben.“

Machtlos ist die VG-Verwaltung, wenn Bürger vergebens darauf warten, dass ihr Haus wie vertraglich vereinbart angeschlossen wird oder wenn es bei den Anschlussarbeiten Mängel gibt. „Die zahlreichen Beschwerden über vergessene Hausanschlüsse und beschwerliche Adressvalidierung, bis hin zu katastrophalen Vertriebstätigkeiten blieben bis heute ohne merkliche Besserung. Die Verwaltung kann nur raten, alle Vertragsgeschäfte schriftlich festzuhalten und vor Ort zu sein, um den Bau der Hausanschlüsse zu überwachen“, sagt Wolf. Gibt es Mängel, sollten sich die Bürger schriftlich an die Generalunternehmer wenden, Fristen setzen und – wenn wiederholt nichts passiert – einen Anwalt einschalten.