Die Tauschbörse ist der jährliche Höhepunkt der Aktivitäten des Briefmarken- und Münzsammelvereins Sponheim. Händler und Kunden kommen dazu aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Diesmal wurden auch ungebetene Gäste angelockt: organisierte Diebe. Am Ende waren nach zwei Taten eine dicke Geldbörse mit rund 5000 Euro Inhalt und ein Tablett mit Goldmünzen im Wert von 20.000 Euro verschwunden.

i Der Goldpreis ist auf dem Höhenflug. Das lockt auch Langfinger an. Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Bernhard Haas ist nicht nur Ortsbürgermeister von Sponheim, sondern auch begeisterter Sammler und Vorsitzender des Briefmarken- und Münzsammelvereins. Der „Tatort“ Grafenberghalle ist am Tag danach aufgeräumt und besenrein. Hier standen ringsum die Tische der Anbieter, in der Mitte war der Gastronomiebereich. An einem Tisch links vom Eingang griff der erste Dieb zu.

Täter nutzen Moment der Unaufmerksamkeit aus

Der Geschädigte, ein französischer Händler, stellte laut Polizei diverse Silber- und Goldmünzen aus. In einem Moment der Unachtsamkeit entwendete der bislang unbekannte Täter eine Ausstellungsschublade mit 30 Goldmünzen im Wert von rund 20.000 Euro. Zeugen konnten kurz darauf mutmaßlich den Täter beim schnellen Verlassen der Halle beobachten. Es liegt folgende Beschreibung vor: 1,70 bis 1,75 Meter groß, 55 bis 65 Jahre alt, sehr korpulent mit grobem, verbrauchtem Gesicht sowie einem hinkenden rechten Bein.

Bernhard Haas, dessen Verein schon mehr als 30 ähnlicher Tausch- und Verkaufsbörsen organisiert hat, kennt die Maschen der Langfinger. Meist seien es mehrere Täter, die in die Halle gehen, die Lage ausspionieren und auf einen geeigneten Moment warten. Einer lenkt den Händler ab, ein anderer greift blitzschnell zu. Bei solchen Veranstaltungen gibt es keine Einlasskontrollen und keine Registrierung der Besucher, keine Security und keine Überwachungskameras. All dies sei zu aufwendig und zu kostspielig.

Sicherheitsmaßnahmen wären zu kostspielig

Der Münzdiebstahl war nicht die einzige Tat an diesem Tag, sagt Haas. Rund zwei Stunden später wurde einem Anbieter aus dem Saarland eine dicke Geldbörse mit rund 5000 Euro gestohlen. Eine Zeugin sah etwas, deren Mann verfolgte den mutmaßlichen Täter, fotografierte dessen Auto. Ein Fahrzeug konnte später von der Polizei gestoppt werden, von der Beute allerdings keine Spur.

Im Vorfeld hatten die Aussteller und Münzfreunde eigens ein Blatt mit Warnhinweisen vom Organisator erhalten: „Es ist uns zwar unangenehm, aber auch hier gibt es unliebsame Halunken, Diebe und Betrüger.“ Der Verein weist darauf hin, „dass Sie hier in den Räumlichkeiten als Besucher, Aussteller bzw. Anbieter keinerlei Versicherungsschutz genießen (und wir als Veranstalter auch nicht versichert sind).“

Dennoch geht für den Verein der Blick nach vorn: 2026 wird das 50-jährige Bestehen gefeiert. Dann gibt es statt einer Börse eine sogenannte Rangausstellung vom 22. bis 24. Mai. Weitere Aktivitäten wie ein großer Empfang sind geplant. Der Verein zählt rund 40 aktive Sammler aus einem größeren Umkreis sowie 70 Fördermitglieder, die gern an den geselligen Veranstaltungen übers Jahr teilnehmen.