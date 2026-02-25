Jahresempfang im Soonwald Münchwald will nach Ärger wieder zusammenrücken Reinhard Koch 25.02.2026, 16:00 Uhr

i Gute Laune herrschte beim Jahresempfang der Gemeinde in der Hubertushalle. Und auch die hohe Prominenz fühlte sich sehr wohl. Reinhard Koch

Nach monatelangen Querelen und dem Rücktritt von Ex-Ortschefin Nicole Majchrzyk zeigt sich Münchwald versöhnlich: Beim Jahresempfang herrschte gelöste Stimmung. Doch die Finanzprobleme der Gemeinde bleiben ein drängendes Thema.

Zum Jahresempfang 2026 der Gemeinde war die Hubertushalle bis auf den letzten Platz besetzt. Unter den Einheimischen und Gästen fühlten sich auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Landrätin Bettina Dickes, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Markus Lüttger, der künftige Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Haiko Grün und einige Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister sehr wohl.







