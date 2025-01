Einsatz in Bad Münster Mülltonnen standen schon wieder in Flammen 06.01.2025, 08:52 Uhr

i Erneut standen die Mülltonnen neben dem Getränkemarkt in Flammen. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Vollbrand in der Schlossgartenstraße: Das war schon der dritte Vorfall dieser Art innerhalb von vier Wochen.

Erneut in die in die Bad Münsterer Schlossgartenstraße an den Getränkemarkt „Alldrink“ ausrücken musste die Bad Kreuznacher Feuerwehr am Sonntag gegen 20.15 Uhr. Zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen standen die neben dem Gebäude abgestellten Mülltonnen in Vollbrand.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen