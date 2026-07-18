Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Müllschweine auf frischer Tat ertappen
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Kevin Rühle. MRV

Müllberge in Bad Kreuznach und Behörden, die machtlos scheinen – ein wachsendes Ärgernis. Warum die Lösung im Aufspüren der Verursacher liegt und welche Schritte dafür nötig sind. Das ist die Meinung von Redaktionsleiter Marian Ristow.

Lesezeit 2 Minuten
U ff! Selten hatten wir mal so viel Resonanz auf unsere Berichterstattung wie zu unseren Artikeln zum Dauerthema Müll. Das Thema treibt mich persönlich sehr um und wie ich feststelle: Anderen geht es ähnlich. Und nicht nur in Bad Kreuznach, sondern auch in Kirn.
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