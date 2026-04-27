Unglaubliches vor Gericht Müllchaos und die Folgen: Die Mär vom geklauten Abfall Marian Ristow 27.04.2026, 19:00 Uhr

i Kaum weggeräumt liegt dort wieder neuer Müll, in der Müllergasse/Ecke Wilhelmstraße. Georg Bürger

Bad Kreuznach erstickt im Müll – doch die Täter bleiben oft straffrei. Dokumente im Abfall beweisen ihre Schuld, doch vor Gericht heißt es: "Geklaut" oder "nicht nachweisbar". Wer zahlt den Preis für das dreiste Spiel mit dem Dreck?

Wie bekommt man die überbordende Müllproblematik in der Bad Kreuznacher Innenstadt (Neustadt, Altstadt, Kurgebiet, Pariser Viertel) in den Griff? Diese Frage wird dieser Tage mal wieder diskutiert, und zwar heißer als sonst.Bei einem Rundgang in der historischen Neustadt und im Pariser Viertel haben sich Oberbürgermeister Emanuel Letz, Georg Bürger, Sachgebietsleiter Müllentsorgung und Stadtreinigung beim städtischen Bauhof, und eine ...







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