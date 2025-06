Am Mittwochmorgen ist in der Mannheimer Straße ein Feuer ausgebrochen, offenbar standen Gelbe Säcke und Kartonagen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Zu einem Brand von Kartonagen und Abfällen ist es in der Nacht zum Mittwoch am Rande des Kornmarkts gekommen. Wie die Freiwillige Feuerwehr berichtet, standen gegen 3.15 Uhr Kartonagen und Gelbe Säcke in Flammen, sie waren offenbar zur Abholung herausgestellt worden. Die angrenzende Schaufensterscheibe eines ehemaligen Bekleidungsgeschäfts in der Mannheimer Straße war wegen der Hitzeeinwirkung bereits zur Hälfte zerstört, als die Wehrleute eintrafen. Das Glasdach darüber wies Risse auf, Rauch zog in das leer stehende Gebäude.

Die Einsatzkräfte löschten die Flammen unter Atemschutz mit etwa 1000 Litern Wasser. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäudeinnere konnten sie damit verhindern. Mit zwei Belüftungsgeräten wurden die verrauchten Räumlichkeiten belüftet. Dafür wurden die seitlichen Türen und die Fenster im Obergeschoss geöffnet. Es befanden sich keine Personen im Gebäude. Was den Brand auslöste, war bis zum Einsatzende nicht bekannt. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.