Einer der Höhepunkte der Mattheiser Sommerakademie ist das Open-Air-Konzert. Es zeigt, wie eng die Stadt und die Musikerinnen und Musiker nach den vielen MSA-Jahren verwoben sind.

Als einen humorvollen Dank an die Bad Sobernheimer, die seit Jahren nicht müde geworden sind, „ihre Mattheiser-Studenten“ liebevoll mit Kuchenspenden zu verwöhnen, könnte man den Auftakt des diesjährigen Open-Air verstehen. Dem Konzertstück Nr. 1 f-Moll für zwei Klarinetten und Klavier wird nachgesagt, dass es eine Gegenleistung von Felix Mendelssohn Bartholdy für eine Mahlzeit gewesen sei. So hatte es seinen Spitznamen “Duett für Dampfnudel oder Rahmstrudel„ erhalten. Passender also als die Klarinettistinnen Seunghyun Ellen Ko und Jiae Sohn aus der Meisterklasse von Ralph Manno kann man das große Geschenk der Mattheiser-Akademie (MSA) an alle Sobernheimer, das Open Air, nicht einleiten.

i Die Streicher der Meisterklassen Meesun Hong Coleman, William Coleman und Xiao Wang gaben dem Ministerpräsidenten zum Abschied eine besondere Aufmunterung, Wilhelm Meyer

Polyglott begrüßte Udo Schneberger, künstlerischer Leiter und vor allem Initiator und Mitbegründer der Mattheiser Sommerakademie ein gespanntes Publikum. Ließ er die englische und japanische Version bald ausklingen, nahm doch allein die offizielle Begrüßung einiges an Zeit in Anspruch. Nicht sicher war Schneberger, ob ihm dabei eine offiziell anerkannte Reihenfolge zu Gebote stehe. Doch ein Name war unangefochten. Welch Ehre endlich, dass auch der Landesvater sich zur Mattheiser gesellte. Klar, dass Schneberger den Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer um einige Grußworte auf die Bühne bat.

Teil einer Mattheiser-Generationengeschichte

Der hatte da soeben einen Teil einer Generationen-Mattheisergeschichte erleben dürfen. Denn die MSA hat auch als Ehestifterin gewirkt. Am Klavier von ihrer Mutter begleitet brillierte die erst elfjährige Cellistin Clara Hanako Wöllstein mit Camille Saint Saens “Allegro appassionato op. 43„. Wöllstein ist nicht allein jüngste Teilnehmerin der MSA, sondern Teilnehmerin in der zweiten Generation. Ihre Eltern, das Pianistenehepaar Yuki Nagatsuka und Gerhard Wöllstein hatten sich bei einer früheren MSA kennengelernt.

i Eine Beziehungskiste kann nicht schaden. Die überreichte Orga-Leiterin Anke Wiechert dem Ministerpräsidenten, links Udo Schneberger, künstlerischer Leiter und vor allem Initiator und Mitbegründer der Mattheiser Sommerakademie. Wilhelm Meyer

Hingerissen hatte Schweitzer sogleich einen Clip des Auftritts von Clara Hanako an seine Söhne geschickt. Bei denen hätte die Anschaffung eines Cello nicht ganz so einen wunderbaren Effekt gezeigt. Begeistert war der Ministerpräsident insgesamt von der MSA. Da habe keine fremde Agentur ein Musikereignis in der Stadt gebracht. Das alles sei vor Ort entstanden, gewachsen. Darauf könnten die Sobernheimer zurecht stolz sein.

Wunderbare Auftritte der Meisterschüler

Wunderbare Auftritte der Schüler und Schülerinnen der Meisterklassen der MSA folgten. Schwereres, wie der erste Satz der Sonate Es-Dur für Violine und Klavier von Richard Strauß. Mit Vivaldis Trio Sonate No. 12 in d Moll “La Follia" konnte man zahlreiche Möglichkeiten menschlicher Spannungen durchlaufen. Ganz sicher war sich Schneberger dabei nicht, was der Plural des Fagotts sein müsste. Das dürfte also selten anzukündigen sein. Rasant dann der Feuertanz von Manuel de Falla, den Katharina Treutler atemberaubend hinzauberte.

i Was ist der Plural von Fagott?, fragte Schneberger. Wie drei davon klingen brachten Nanna Johansen, Elias Neuwirth und HeeYoon Kim aus der Klasse Bram van Seebeek zu Gehör. Wilhelm Meyer

Mit dem Shalom Aleichem von Béla Kovács hätte Ekaterina Kuznetsova die schon mit Klarinetten begonnene erste Hälfte abschließen können, hätten sich nicht die Streicher der Meisterklassen Meesun Hong Coleman, William Coleman und Xiao Wang entschlossen, dem Ministerpräsidenten zum Abschied eine besondere Aufmunterung mitzugeben. „Sekstur from Vendsyssel“ heißt das zu diesem Zweck gewählte dänische Volkslied, zugleich Beweis, wie es größere Gruppen sind, die die Stimmung eines solchen Open Airs überschwappen lassen. Leicht war Schweitzer so verabschiedet, leicht ging es in die Pause. Man möge wiederkommen, erinnerte Schneberger, denn es war wider Erwarten empfindlich kalt geworden.

Alte Lieder und junge Musiker

Man kam wieder und bedauerte es nicht. Kompakt folgte von Studenten der Meisterklasse Markus Groh – mit Chopins Revolutions-Etüde gleich das bekannteste zum Auftakt – perfekt Präsentiertes auf dem Klavier. Vor Maurice Ravels „Morgenlied eines Narren“ brachte Sofia Dlandu aus der Meisterklasse Konstantin Heidrichs, begleitet von Maria Tudor das „Alte Lied“ und bestätigte, „wie man in der Musik wieder jung werden kann, wenn man sich erinnert“. Und weil es so schön war, Bela Bartok und die dänischen Volkslieder zum Schluss.