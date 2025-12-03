Solarbetriebene Müllverdichter Mr. Fill soll in Bad Kreuznach künftig den Müll pressen Marian Ristow 03.12.2025, 18:00 Uhr

i Um der Müllproblematik in der Innenstadt entgegen zu wirken, sollen als Pilotprojet drei selbstverpressende Solar-Abfallbehälter angeschafft und installiert werden. Der niederländische Hersteller Mr. Fill weist gute Referenzen auf. Mr. Fill/Stadtverwaltung Bad Kreuznach

Bad Kreuznach testet ab 2026 smarte Müllpressen, die nicht nur für mehr Sauberkeit sorgen, sondern auch Leerungskosten sparen. Ob die solarbetriebenen Systeme halten, was sie versprechen? Ein Blick auf die Technik, die Müll-Hotspots erobern soll.

Müll, Müll, Müll – egal, wie gut der Bad Kreuznacher Bauhof tagtäglich arbeitet, die Verunreinigung einiger Straßen und Plätze in der Stadt ist kaum einzudämmen. Einen Beitrag soll dazu künftig ein neues, smartes Mülleimersystem der Firma Mr. Fill leisten, das im Rahmen eines Pilotprojektes 2026 eingeführt werden soll.







