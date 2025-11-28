Mozart und Tschaikowsky in der Kreuznacher „gut Stubb“

Das Sinfonieorchester Rhein-Main, dirigiert von Christian Ferel, überzeugte mit einem fulminanten Konzert und hervorragenden Solisten im Kreuznacher Parkhotel Kurhaus.
Es war wieder so weit. Das Sinfonieorchester Rhein-Main unter der bewährten Leitung Christian Ferels gastierte in der fast ausverkauften „gut Stubb“ des Parkhotels Kurhaus in Bad Kreuznach. „Königsklänge“ hatten die Musiker aus Leidenschaft mitgebracht, und dieses Repertoire so großartiger Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) und Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840-1893) wusste von der ersten Minute an zu begeistern.