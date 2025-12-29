Verstorben in Bad Kreuznach Motorradfreak und Unternehmer Sven Kriewald tot Armin Seibert 29.12.2025, 06:00 Uhr

i Viele Freunde nahmen erschüttert Abschied von Sven Kriewald, dem Inhaber von OK Bikes. Armin Seibert

Der Kreuznacher Motorrad- und Elektrobike-Händler Sven Kriewald ist im Alter von 55 Jahren aus dem Leben geschieden. Er wurde nun von Freunden, Familie und Geschäftspartnern verabschiedet.

Ein Licht, das alle Motorradfahrer der Region kannten, ist erloschen. Sven Kriewald ist tot. In einer bewegenden Trauerfeier nahmen mehrere Hundert Freunde, Bekannte, Verwandte und Geschäftspartner Abschied von Motorradenthusiast und Unternehmer Sven Kriewald (Bad Kreuznach/Pleitersheim), der am 30.







