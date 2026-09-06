Am Sonntag, 6. September, hat sich gegen 14.45 Uhr auf der L236 zwischen Rüdesheim und Traisen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer verletzt wurden. Ein Pkw-Fahrer wollte laut Polizei vom Mitfahrerparkplatz auf die L236 auffahren und übersah dabei das in Richtung Rüdesheim fahrende Motorrad. Der Zusammenstoß führte zu schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen des Motorradfahrers und leichten Verletzungen des Mitfahrers. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei das Motorrad nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Laut Polizei wurde die L236 für die Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.