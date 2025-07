Motorradfahrer treffen sich wieder in Kellenbach

Die warme Jahreszeit lockt wieder viele Motorradfahrer auf die Straßen der Region. Ein beliebtes Ziel ist immer wieder das Motorradfrühstück in Kellenbach.

Zum großen Treffpunkt für Motorradfans wird das Gemeindehaus in Kellenbach wieder am Sonntag, 6. Juli. Zwischen 10 und 13.30 Uhr lockt das beliebte Motorradfrühstück Fahrer aller Marken und Baujahre an – besonders viele italienische Maschinen, liebevoll umgebaute Bikes und klassische Motorräder werden erwartet.

Ein Glanzlicht ist dabei die Sonderausstellung „Café Racer“, die eigens für Umbauten und Klassiker in einem separaten Bereich eingerichtet ist. Das Frühstück gilt als ideales Ziel für eine Motorradtour durch das Nahetal und bietet eine gute Gelegenheit für jede Menge Fachsimpeleien unter Gleichgesinnten.

i Der Treffpunkt für Motorradfans sorgt für volle Straßen in Kellenbach. Sebastian Schmitt

Organisiert wird das Event von den Gässelochern, die sich seit Jahren für die regionale Biker-Kultur engagieren. Besucher dürfen sich auf eine familiäre Atmosphäre, lockere Gespräche und eine bunte Mischung aus Technik, Leidenschaft und Gemeinschaft freuen.

Weitere Informationen gibt es unter Tel. 06761/947237.