Rund vier Stunden musste die Landesstraße 108 bei Bockenau am Montagmorgen gesperrt werden, nachdem ein Lkw an der Abzweigung nach Steinhardt einen Motorradfahrer tuschierte und dieser schwer verletzt zu Fall kam.

Gegen 10.30 Uhr war der 22-jährige Motorradfahrer, von Bockenau kommend, in Richtung Waldböckelheim unterwegs, teilte die Polizei am Abend in einer Pressemitteilung zu dem Vorfall mit. Die Kollision geschah im Kurvenbereich der Landesstraße in Höhe der Abzweigung auf die Kreisstraße 21, als ein aus Richtung Waldböckelheim entgegenkommender Lkw nach links auf die Kreisstraße 21 einfahren wollte.

Der 22-Jährige wurde infolge des Zusammenstoßes schwer verletzt, und ein Rettungshubschrauber wurde gerufen. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung wurde der junge Mann in eine Unfallklinik ausgeflogen. Der 51-jährige Lkw-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, standen aber unter Schock. Zur Klärung der Unfallursache hat die Polizei einen Unfallgutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die L108 in Höhe der Abzweigung für gut vier Stunden voll gesperrt.