Bei einem Verkehrsunfall bei Hochstätten ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein 62-jähriger Autofahrer war aus derzeit ungeklärten Gründen auf die Gegenspur gekommen und frontal mit dem Motorrad kollidiert, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr an der Einmündung von Bundesstraße 420 und Bundesstraße 48 in der Ortslage Hochstätten. Der 62-jährige Autofahrer war mit seinem Ford Focus von Fürfeld kommend in Fahrtrichtung Alsenz unterwegs, der 79-Jährige Motorradfahrer kam ihm entgegen. In einer Linkskurve an der Einmündung geriet der 62-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall tödliche Verletzungen zu. „Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Erstellung eines Unfallgutachtens an“, so die Polizei. Der Unfallverursacher sei leicht verletzt worden.

Wegen der umfangreichen Unfallmaßnahme war die B420 ab der Einmündung Hochstätten (Fürfelderstraße) sowie der Einmündung B420/B48 (Alsenz) längere Zeit komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr ab. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. red