Schwerer Unfall bei Hackenheim
Motorradfahrer bei Kollision mit Cabrio schwer verletzt
Der Cabriofahrer hatte beim Herausfahren aus der Panzerstraße wohl den nahenden Motorradfahrer übersehen.
Der Cabriofahrer hatte beim Herausfahren aus der Panzerstraße wohl den nahenden Motorradfahrer übersehen.
Feuerwehr Hackenheim

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Cabriolet schwer verletzt worden und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. 

Lesezeit 1 Minute
Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der Straße von Bad Kreuznach Richtung Hackenheim, und zwar an der Einmündung der zum Kuhberg führenden „Panzerstraße“. Der 27-jährige Fahrer eines BMW-Motorrads kollidierte mit einem Mercedes-Cabriolet, das von einem 18-Jährigen gesteuert wurde.

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