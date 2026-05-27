Zusammenstoß mit Auto
Motorradfahrer bei Hackenheim schwer verletzt
Viele Rettungskräfte waren am Mittwochmittag nach einem schwerem Verkehrsunfall auf der L412 bei Hackenheim im Einsatz, bei dem
Viele Rettungskräfte waren am Mittwochmittag nach einem schwerem Verkehrsunfall auf der L412 bei Hackenheim im Einsatz, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.
Toni Forster/Feuerwehr Hackenheim

Ein schwerer Unfall auf der L412 zwischen Bad Kreuznach und Hackenheim hat am Mittwochnachmittag dramatische Szenen ausgelöst. Warum ein 18-Jähriger ein Motorrad übersah – und welche Folgen die Kollision hatte.

Lesezeit 1 Minute
Am Mittwoch, 27. Mai, ist es gegen 15.20 Uhr auf der L412 zwischen Bad Kreuznach und Hackenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die L412 von Bad Kreuznach kommend in Richtung Hackenheim.

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