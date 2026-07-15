Schwere Verletzungen erlitten
Motorrad fährt auf Quad auf: Langer Stau auf B41
Ein schwerer Zusammenstoß zwischen Motorrad und Quad haben am Mittwochmorgen für lange Staus gesorgt.
Ein schwerer Zusammenstoß zwischen Motorrad und Quad haben am Mittwochmorgen für lange Staus gesorgt.
Stefan Puchner/dpa. dpa

Schwerer Unfall auf der B41 bei Bad Kreuznach stoppt den Morgenverkehr. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, Gutachter und Polizei klären die Ursache.

Lesezeit 1 Minute

Die B41 war am Mittwochmorgen mehrere Stunden in Richtung Bad Kreuznach gesperrt. Hintergrund war ein schwerer Unfall. Gegen 7.54 Uhr waren dort ein 30-jähriger Quadfahrer und ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Rüdesheim und Bad Kreuznach-Winzenheim in Fahrtrichtung Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Motorradfahrer auf das Quad auf.

„Durch den Aufprall wurden beide Fahrer schwerstverletzt. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach derzeitigem Stand ist unklar, ob der Quadfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Helm getragen hatte“, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.

Beiden Unfallbeteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B41 in Fahrtrichtung Autobahn voll gesperrt werden. Im Berufsverkehr kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen.

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren