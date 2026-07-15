Schwerer Unfall auf der B41 bei Bad Kreuznach stoppt den Morgenverkehr. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, Gutachter und Polizei klären die Ursache.

Die B41 war am Mittwochmorgen mehrere Stunden in Richtung Bad Kreuznach gesperrt. Hintergrund war ein schwerer Unfall. Gegen 7.54 Uhr waren dort ein 30-jähriger Quadfahrer und ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Rüdesheim und Bad Kreuznach-Winzenheim in Fahrtrichtung Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Motorradfahrer auf das Quad auf.

„Durch den Aufprall wurden beide Fahrer schwerstverletzt. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach derzeitigem Stand ist unklar, ob der Quadfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Helm getragen hatte“, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.

Beiden Unfallbeteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B41 in Fahrtrichtung Autobahn voll gesperrt werden. Im Berufsverkehr kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen.