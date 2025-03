Zur vierten Kreuznacher Ausgabe des „Distinguished Gentleman´s Ride“ am 18. Mai laufen ab 24. März die Anmeldungen. Wer an der Moped-Ausfahrt teilnehmen möchte, unterstützt die Forschung zu Prostata-Krebs und männerspezifischen Erkrankungen.

„Schmeiß den Motor an und ab geht´s auf den Highway – wir suchen das Abenteuer bei allem, was da kommt.“ Wer kennt sie nicht, diese Zeilen? „Born to be Wild“, so heißt das legendärste Lied der Rockgruppe Steppenwolf zur freiheitlichen Motorradkultur, und jeder kennt die Szene mit Dennis Hopper und Peter Fonda auf ihren Choppern aus dem Film „Easy Rider“ (1969) ...

Natürlich ist auch das Motorradfahren kommerzialisiert, bisweilen auch trivialisiert worden – und genau hier setzte vor 13 Jahren ein gewisser Mark Hawwa in Australien an, als er den „Distinguished Gentleman´s Ride“ schuf. Zurück zu den freiheitlichen Gefühlen auf zwei Rädern! Mit knatternden Oldies ohne großartige Plastikverkleidung sollten Motorradfreaks eine schöne Tour zusammen fahren, das Outfit sollte gediegen sein, also im Tweed-Sakko ohne die anonymisierende Komplettverhüllung aus Leder, und vor allem sollte der Spaß einem guten Zweck dienen: der Gesundheit von Männern. Die Runde sammelt Geld für die Forschung zu Prostata-Krebs und zu männerspezifischen, psychischen Erkrankungen, die zu der gegenüber Frauen weit höheren Suizidrate führen. Die Moped-Tour im Oldschool-Stil wurde auf der ganzen Welt zum Erfolg, und mittlerweile wurden von einer halben Million Teilnehmer in 121 Ländern über 50 Millionen Dollar gesammelt.

In Bad Kreuznach hat Urologe Christian Lippert vor drei Jahren die erste Variante ins Leben gerufen, und mittlerweile haben Hunderte an der Oldie-Runde teilgenommen. Mit rund 10.000 Euro und rund 130 Mitfahrern ist die Kreuznacher Tour eine der erfolgreichsten Fassungen in ganz Deutschland. Nur in Großstädten kamen bislang mehr Fahrer zusammen als an der Nahe.

i Urologe Christian Lippert (li.) hat die erfolgreiche Kreuznacher Fassung des internationalen "Gentleman´s Ride" mit Erik Thomas ins Leben gerufen - und natürlich sind beide passionierte Oldie-Mopedfahrer. Archivbild März 2024. Robert Neuber

Ab Montag, 24. März, läuft die Online-Anmeldung zur neuesten Ausgabe, die am Sonntag, 18. Mai, stattfindet. Los geht es am Neuruppiner Platz in Bad Kreuznach, wo das Restaurant Da Vinci schon mal für einen guten Kaffee sorgen wird. Die Strecke wird wieder um die 55 Kilometer lang sein und natürlich herrlich kurvig durch die wunderschöne Landschaft des Kreises führen. Weil ja nicht in Sicherheitsmontur gefahren wird, sondern im gediegenen Tweed, ist das Maximaltempo auf 70 Stundenkilometer festgelegt. Der Abschluss ist wieder auf dem Kronenhof in Norheim, wo es – wie im vergangenen Jahr schon – ab 14, 15 Uhr für alle Welt möglich sein wird, sich die schönen, alten Maschinen anzuschauen und lecker einzukehren.

i Wie im Jahr 2024 wird es auch diesmal einen Ausklang des "Distinguished Gentleman´s Ride" im Norheimer Kronenhof geben. Christian Lippert

Weil auch für den guten Zweck gesammelt werden soll, ist bei jeder Anmeldung ein Beitrag von 25 Euro zu entrichten. Vom Titel der Veranstaltung sollten sich natürlich Frauen nicht abhalten lassen, es ist beileibe keine Runde nur für Herren. Wichtig ist nur, dass die schicke Kleidung passt und das Moped keine moderne Sausemaschine ist, sondern einen gewissen Oldie-Charakter hat.

Die Teilnahme erfolgt über die offizielle Anmeldeseite im Internet: https://www.gentlemansride.com/register