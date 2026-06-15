Baupläne im Kreuznacher Osten Moscheeneubau: Erste Arbeiten sollen in Kürze beginnen Harald Gebhardt 15.06.2026, 06:00 Uhr

i Auf ihrem 9000 Quadratmeter großen Areal zwischen dem Gartencenter Rehner und dem C+C Großhandel will die Bad Kreunacher Ditib-Gemeinde eine neue Moschee bauen. Harald Gebhardt

Die Pläne für den Bau einer neuen Moschee am Grenzgraben nehmen Formen an. Schon in Kürze will die Kreuznacher Ditib-Gemeinde mit dem Ausheben der Baugrube auf ihrem Areal im Osten der Stadt beginnen.

Vier Jahre lang herrschte Ruhe, nachdem im Juli 2022 die Stadt der Bad Kreuznacher Ditib-Gemeinde die Baugenehmigung für einen Moscheeneubau am Grenzgraben 18 im Gewerbegebiet P 7.1 zwischen der Gärtnerei Rehner und dem C+C Großhandel erteilt hatte. Jetzt soll das Projekt realisiert werden, nimmt der Neubau konkrete Formen.







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