Neue Geräte für Spielplatz
Monzinger Rat beschließt Tempo-30-Zone und Parkregelung
Fast 23.000 Euro stehen bereit, um die beiden Spielplätze in der Soonwaldstraße und im Birkenweg zu ertüchtigen und neue Spielge
Fast 23.000 Euro stehen bereit, um die beiden Spielplätze in der Soonwaldstraße und im Birkenweg zu ertüchtigen und neue Spielgeräte anzuschaffen.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Die Gemeinde setzt auf mehr Sicherheit und Fairness: Tempo 30 im Ortskern, Parkscheiben vor dem Rathaus und barrierefreie Bushaltestellen. Doch nicht alle zeigen sich zufrieden – und neue Spielgeräte stehen auch auf der Agenda.

Lesezeit 2 Minuten
Nach einer erneuten, intensiven Beratung hat der Monzinger Gemeinderat eine Tempo-30-Zone für den Ortskernbereich der Hauptstraße 49 bis 82 sowie 13 Nebenstraßen beschlossen. Sachbearbeiter Christoph Müller erläuterte erneut die Sach- und Rechtslage samt Alternativen.

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