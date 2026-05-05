Neue Geräte für Spielplatz: Monzinger Rat beschließt Tempo-30-Zone und Parkregelung
Neue Geräte für Spielplatz
Monzinger Rat beschließt Tempo-30-Zone und Parkregelung
Die Gemeinde setzt auf mehr Sicherheit und Fairness: Tempo 30 im Ortskern, Parkscheiben vor dem Rathaus und barrierefreie Bushaltestellen. Doch nicht alle zeigen sich zufrieden – und neue Spielgeräte stehen auch auf der Agenda.
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Nach einer erneuten, intensiven Beratung hat der Monzinger Gemeinderat eine Tempo-30-Zone für den Ortskernbereich der Hauptstraße 49 bis 82 sowie 13 Nebenstraßen beschlossen. Sachbearbeiter Christoph Müller erläuterte erneut die Sach- und Rechtslage samt Alternativen.