Bauausschuss vor Ort Monzingen will am Sportplatz einen Bikepark anlegen Bernd-Harald Hey 23.09.2025, 13:00 Uhr

i Unter Federführung von Gemeinde und dem TuS 04 Monzingen soll direkt am Sportplatz ein Bikepark oder ein kleiner Freizeit- und Mehrgenerationenplatz entstehen - der Bauausschuss steht dem wohlwollend gegenüber. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Der Ortsgemeinderat will etwas für die Monzinger Jugendlichen tun. So denkt man darüber nach, einen Bikepark anzulegen.

Der Bauausschuss der Ortsgemeinde Monzigen traf sich „In Elberichsäckern“ direkt zwischen dem TuS 04 Sportgelände und dem Bahnübergang, da wo derweil die Breitbandfirma UGG noch ganz viel Unrat und Bauschutt entsorgen muss. Manuel Blatz ist im TuS für Liegenschaften und Rasensport zuständiger Ressortleiter und erläuterte das Ansinnen und die Grundidee eines offenen Freizeit-Platzes, für die Jugend hier zeitnah einen Bikepark, einen Fitnesspark ...







