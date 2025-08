. „Oft waren wir im Schwimmbad, spielten Fußball, bei den Großeltern auch Schach und Karten“, erinnert sich Leanid Marozau. „Für ein belarussisches Kind, das in schwierigen Verhältnissen nach der Katastrophe aufwuchs, war das wahrscheinlich die hellste und glücklichste Zeit, die man sich nur vorstellen kann.“ Vor ungefähr 30g Jahren wurde es dem damals Sechsjährigen, im Rahmen der Tschernobyl-Hilfe, ermöglicht, fast jährlich auf mehrere Wochen zu einer Gastfamilie nach Deutschland zu kommen.

In Folge des atomaren Störfalls am Kernkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 kam es zu schwerer Strahlenbelastung in umliegenden Gebieten. Um den Kindern dieser Gebiete Raum für Entfaltung und Erholung anzubieten, entstanden in den nächsten Jahren Hilfsorganisationen. Auch sein älterer Bruder kam durch das Projekt nach Deutschland, mit 20 bis 30 anderen Kindern fuhr man dann mit Bussen aus der Heimat zu der Gastfamilie. „Dass er zu uns kam, war schließlich reiner Zufall“, meinen Reingard und Helmut Schug, die Leanid damals, gemeinsam mit ihren Söhnen Markus und Sebastian, aufnahmen.

i Marozau (Mitte) mit seinen Gasteltern Reingard (links) und Helmut (rechts) Schug. Fast jährlich kam er zu Besuch. Leanid Marozau

„Vielen Dank für Ihre Herzlichkeit, Familie Schug!“

Voller Dankbarkeit erinnert sich Marozau an seine Zeit bei den Schugs, er verdanke ihnen viel. Zwar musste man erst einmal lernen, miteinander zu sprechen, denn weder sprach der eine auch nur ein Wort Deutsch, noch die anderen ein Wort Russisch. Mit einem Wörterbuch half man sich zu Beginn; „Deutsch lernte man, neben dem Kontakt mit der Familie, in der Fußball-Werbeunterbrechung“, erzählt Marozau mit einem kleinen Schmunzeln. Bis heute spricht der, was Deutschkenntnisse angeht, mit einem leichten Dialekt von der Nahe.

i Marozau an seinem Schreibtisch. Heutzutage verfasst er akademische und politische Schriften. Leanid Marozau

„Lonja“, so wird Leanid noch heute mit Kosenamen von Familie Schug genannt, „war immer sehr ehrgeizig“. Ihm reichte es nicht, nur Deutsch zu lernen. Mit der Zeit begann er auch, sich für Englisch zu interessieren. „Als ich etwas älter war, schenkte mir die Familie Bücher aus Oxford über internationales Recht, die mich noch immer begleiten“. Inzwischen schreibt er seine Doktorarbeit über internationales Recht und nutzt eben jene Bücher zu seiner Forschung. Jahrelang dozierte er an der Universität Minsk, war auch Gastprofessor in Vietnam. Wegen seiner Arbeit als Berater der Politikerin Swjatlana Zichanouskaja und der daraus resultierenden Verfolgung musste er zusammen mit seiner jetzigen Frau aus Weißrussland emigrieren, zuerst nach Georgien, nun lebt und wirkt er in Polen. Bürgerrechtlerin Zichanouskaja trat 2020 bei den Präsidentschaftswahlen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko an – und unterlag.

An seine Zeit an der Nahe denkt „Lonja“ noch gern zurück. „Und tief in meinem Herzen weiß ich: Ein Teil dessen, wer ich heute bin, verdanke ich den Menschen, die mir damals in Monzingen ihr Herz und ihr Haus öffneten“. Noch immer steht Marozau mit den Schugs im Kontakt. „Kleine Gesten der Menschlichkeit können Schicksale verändern“, bedankt er sich.