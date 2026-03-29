Tradition in Bad Kreuznach Monika Kebers Wollstube: Ein Paradies für Strickfans Jens Fink 29.03.2026, 15:00 Uhr

i In ihrer Wollstube schätzt Monika Keber (links) nach wie vor den Kontakt zu ihren treuen Kunden. Jens Fink

Eine traditionsreiche Wollstube in Bad Kreuznach verbindet hochwertige Garne, fachkundige Beratung und gemütliche Atmosphäre. Ein Ort, an dem Handwerk, Farben und neue Ideen zusammenkommen.

Die Wollstube von Monika Keber ist seit vielen Jahren ein beliebtes Fachgeschäft in der historischen Neustadt. Ein reichhaltiges Angebot an verschiedenen Wollsorten garantiert hier die Freude am Stricken. Seit 1982 berät Monika Keber in ihrem Geschäft in der Mannheimer Straße 70 ihre Kunden, die neben ihrer Freundlichkeit besonders ihre fachliche Expertise und die angenehme Atmosphäre schätzen.







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