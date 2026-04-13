Wollstube in Bad Kreuznach
Monika Keber: Stricken liegt bei jungen Leuten im Trend
Monika Keber verkauft in ihrer Wollstube in der historischen Neustadt auch viel Verlaufsgarn, aus dem vorrangig bunte Strümpfe u
Monika Keber verkauft in ihrer Wollstube in der historischen Neustadt auch viel Verlaufsgarn, aus dem vorrangig bunte Strümpfe und Schals gestrickt werden.
Jens Fink

Farbenfrohes Verlaufsgarn, Öko-Baumwolle und vieles mehr finden Strickfreunde in der Wollstube von Monika Keber. Die Inhaberin weiß, dass Stricken und Häkeln auch bei jungen Menschen gefragt ist. 

Lesezeit 1 Minute
Alle Arten von Garnen bietet Monika Keber in ihrer Wollstube an. Hier ist es vor allem die reichhaltige Farbpalette, die Strickenthusiasten einfach begeistert und aus der sie sich die gewünschte Wolle für ihre Stricksachen auswählen können. Wer es besonders farbenfroh mag, kann sich ein spezielles Garn kaufen.

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